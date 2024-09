Le Pin-au-Haras. Océane Rodrigues, cavalière d'exception au cœur d'un spectacle estival unique

Originaire de Seine-et-Marne, Océane Rodrigues a été initiée aux chevaux dès l'âge de 4 ans. Après des études en conduite et gestion d'entreprise hippique, c'est à Disneyland Paris qu'elle fait ses débuts dans le monde artistique. Par la suite, elle a perfectionné son art et s'est formée à la voltige, sous la tutelle de professionnels renommés.

En 2019, un nouveau chapitre s'est ouvert avec l'arrivée de Mozart, son cheval, dont elle a fait un partenaire de scène. En parallèle, Océane a exploré le monde du cinéma où elle a joué le rôle de doublure et de cavalière dans des productions prestigieuses telles que Marie-Antoinette et Les Trois Mousquetaires.

Un spectacle estival

unique

Jusqu'à fin juin, Océane était au cœur du spectacle Les Trésors de la Forêt au Haras du Pin, permettant de déployer son expertise avec grâce et élégance. "Ce qui compte dans ces spectacles, c'est la connexion avec mon cheval", glisse-t-elle.

Du dimanche 14 juillet au dimanche 22 septembre, au Haras du Pin, elle jouera dans le spectacle estival Horses Music Show, un captivant cabaret mêlant musiques populaires et performances équestres uniques. "Nous voulons émerveiller le public, rendre chaque instant facile et impressionnant à la fois, partage-t-elle avec enthousiasme. Les spectacles sont pour nous une occasion de grandir, de nous remettre en question et de nous perfectionner continuellement."

En juillet, les spectacles se déroulent les mardis, mercredis et dimanches. En août, ils auront également lieu les vendredis.

Pratique. Tarifs : 12€ pour les adultes, 8€ pour les enfants. Réservations et informations sur haras-national-du-pin.com.