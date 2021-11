Le Pin-au-Haras. Le spectacle du Haras national du Pin continue pour les beaux jours

Durant toute la belle saison, le Haras du pin invite toute la famille à assister au spectacle "On ne badine pas avec l'équitation". Joué par 2 Bretons et 7 chevaux, ce spectacle est rempli d'humour.

Il est présenté durant tout le mois de juin le week-end à 15h30. A ces moments s'ajouteront les jours fériés et certains mercredis et vendredis en juillet et août. retrouvez le programme complet sur www.haras-national-du-pin.com. Vous pouvez coupler la représentation avec une visite guidée du haras.

Ecoutez Jean Chevret, en charge de la communication au Haras du Pin, nous parler de ce spectacle:

