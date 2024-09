Site naturel. Phoques, échassiers, mouettes… Les marais du Cotentin, paradis des animaux

A la frontière entre la Manche et le Calvados, le Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin déploie ses étangs sur près de 30 000 hectares. Du bocage au littoral en passant par les landes, ce parc constitue un véritable bijou de diversité, idéal pour la faune et la flore. Les promeneurs aiment s'attarder dans les nombreux observatoires pour contempler la nature. Quelle que soit la saison, elle a toujours quelque chose à leur révéler.

Des balades guidées dans les marais

Les marais sont parfaits pour observer les animaux. Oiseaux et insectes se prêtent au jeu. Avec un peu de patience, on peut facilement en apercevoir mais le plus difficile reste de les reconnaître. Il existe un très bon moyen pour cela : les panneaux explicatifs. A la Maison du parc de Carentan, un sentier d'environ 5km fait le tour de la réserve ornithologique. Tout au long du chemin, les visiteurs vagabondent d'observatoire en observatoire à la recherche des animaux et des descriptifs qui leur correspondent. Comparer les dessins à la réalité, retrouver le nom et l'habitat de l'espèce… On dirait presque un jeu de "Qui est-ce ?" grandeur nature.

Sortie entre littoral et bocage

Mais les marais réservent encore beaucoup d'autres surprises. Tout autour de la baie des Veys, on ne trouve presque que des chemins pédestres et cyclistes. C'est le lieu parfait pour une sortie à vélo entre les étangs. La rédaction recommande tout particulièrement le Grand Vey, sur l'itinéraire de la Vélomaritime, entre Carentan et Utah Beach. A marée basse, la Pointe de l'Escalgrain est le repaire des phoques qui viennent se réchauffer sur le sable chaud. Non loin de là, canards, échassiers et mouettes rieuses vivent au pied des affûts pour le plus grand bonheur de leurs observateurs. Pensez à prendre votre paire de jumelles !