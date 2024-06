Manche. Nomination des prêtres à la rentrée 2024 : tous les changements dans le diocèse

Il va y avoir du mouvement dans le diocèse catholique de Coutances et Avranches en septembre prochain. Les nominations des prêtres dans les différentes paroisses du département ont été révélées vendredi 7 juin. La paroisse de La Haye-Pesnel, dirigée par le curé de Villedieu, change de giron et sera dirigée par le curé de Granville.

Le centre spirituel et culturel de la Lucerne sous surveillance

A l'abbaye de la Lucerne, deux prêtres sont installés, les abbés Guillaume Antoine et Henri Vallançon, dans un centre spirituel et culturel, porté sur le chant grégorien notamment. La responsabilité du centre est donnée au vicaire général du diocèse, l'abbé Thierry Anquetil, avec un chargé de mission pour l'accompagner. Leur objectif est de mener une étude du centre et de mettre en place un fonctionnement durable, avec un projet diocésain, avant le 31 janvier. "Ils seront assistés d'une équipe restreinte dont feront partie les abbés Guillaume Antoine et Henri Vallançon avec lesquels ils œuvreront en confiance et bonne collaboration", explique le diocèse.

Ils quittent le diocèse

L'abbé Stanislas Briard, de Coutances, part étudier le droit canonique à Rome. L'abbé Pascal Pien, curé des paroisses de Mortain et Barenton prend une année sabbatique au sanctuaire de Lisieux. Les abbés Romain Miantima et Maurice Tambou sont arrivés au bout de leur mission en France et sont "remis à la disposition" de leur diocèse d'origine au Congo-Brazzaville. C'est pareil avec l'abbé Jean-Baptiste Tchakoua, qui, lui, est Camerounais.

Les abbés Marie-Bernard Seigneur, curé de Sainte-Mère-Eglise, et Michel Herbert, curé de Saint-Pierre-Eglise partent à la retraite. Le premier logera à Percy quand le second sera à Sourdeval. Ils pourront aider les paroisses sur place.

Coutançais

L'abbé Thierry Anquetil, vicaire général, n'est plus curé d'Agon-Coutainville ni doyen du Coutançais mais reste au service de ce doyenné. L'abbé Henri Djonyang est lui aussi mis au service de ce secteur géographique. L'abbé Alain Le Marinel, curé de Coutances, reçoit en plus la charge des paroisses d'Agon-Coutainville et Montmartin-sur-Mer. Il sera le doyen du Coutançais.

Cotentin

L'abbé Christophe Bindzi Mvogo va quitter les paroisses du pays de Valognes, pour celles de Cherbourg. L'abbé Martial Criquet ne sera plus le curé de Sourdeval, mais vicaire à Avranches, Ducey et Brécey, en habitant à Brécey. L'abbé Daniel Jamelot reste le curé de Carentan, mais va aussi conduire les paroisses de Sainte-Mère-Eglise et Picauville. L'abbé Jean-Pascal Ngaleu, de Montmartin-sur-Mer, arrive dans les paroisses de La Haye-du-Puits, Lessay et Créances. L'abbé David Lerouge ne sera plus curé "in-solidum" d'Avranches, mais part à Quettehou, Barfleur et Saint-Pierre-Eglise.

Cherbourg

L'abbé Emmanuel Kolani reste dans sa paroisse de Cherbourg, et officiera aussi sur celle de Tourlaville, comme l'abbé Michel Levallois. Le curé de Cherbourg, l'abbé Marc Vacher, devient en plus curé de la paroisse de Tourlaville. Les quatre paroisses de Cherbourg, et celle de Martinvast, ont maintenant la même équipe de trois prêtres, dans une fusion qui ne dit pas son nom.

Saint-Lois

L'abbé Fabien Le Cam ne sera plus curé "in-solidum" de Villedieu, Percy, Gavray-Hambye et La Haye-Pesnel, et sera curé de Torigny-sur-Vire et Tessy. Il est aussi nommé doyen du pays saint-lois.

Granvillais

L'abbé Jean-Philippe Leprieur, "tout en gardant ses missions actuelles" dans le Granvillais, travaillera aussi sur la paroisse de La Haye-Pesnel. L'abbé Jean-Pierre Dinamouva tournera sur les différentes paroisses du doyenné du pays de Granville-Villedieu, en habitant à Granville, c'est la même décision pour l'abbé Gabriel Farsia. L'abbé Régis Rolet, de Granville, va aussi diriger la paroisse de La Haye-Pesnel, avec en plus la charge de doyen du Pays Granville-Villedieu.

Sud-Manche

L'abbé Francis Marécaille, autre curé d'Avranches, reste en poste et prend aussi la responsabilité de la paroisse de Brécey. Don Valentin Rhonat, de la communauté Saint-Martin, rejoint les trois autres prêtres de la communauté sur les paroisses de Pontorson et Saint-James, ainsi qu'au sanctuaire du Mont-Saint-Michel. L'abbé Tony Yver, de Torigny et Tessy, devient curé de Mortain et Barenton. "Il est nommé doyen du Mortainais", précise le diocèse.