[Vidéo] Orne. Elections européennes et dissolution : explosion de joie dans le QG du Rassemblement national

Il est un peu moins de 20 heures, dimanche 9 juin au Café des sports à Sainte-Gauburge, près de L'Aigle. Une trentaine de militants du Rassemblement national de l'Orne attendent les résultats des élections européennes.

Le téléviseur allumé sur une chaîne d'info. A l'annonce des premières estimations des résultats, c'est une explosion de joie. Leur parti obtient un tiers des voix, loin devant tous les autres.

"C'est un score historique, on a gagné 10 points depuis les précédentes élections européennes, c'est un désaveu pour Emmanuel Macron, et de ses choix pour l'Europe", explique Gérard Vienne qui est en charge de la communication du RN dans l'Orne. "C'est une performance historique, c'est six fois plus que LR. On est une force incontournable, une force d'alternance, un parti de gouvernement", se réjouit Oscar Piloquet, responsable du RN sur le canton d'Ecouves près d'Alençon. "On a parlé vrai aux gens, on a parlé vrai aux agriculteurs, on est sur le chemin de la victoire pour 2027", s'enthousiasme-t-il.

Quelques minutes plus tard, Emmanuel macron prononçait la dissolution de l'Assemblée ,ationale. "On a des candidats qui sont prêts", affirme, confiant, Gérard Vienne.

Oscar Piloquet et Gérard Vienne analysent le résultat du vote RN aux élections européennes. - Eric Mas