[Replay] Européennes 2024 en Normandie et dissolution de l'Assemblée : revivez cette soirée historique

Près de 40% des bulletins dépouillés dans le Calvados : le RN sort en tête pour le moment avec 33,33% des voix, devant Renaissance et ses 17,88%, et enfin la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste et Place Publique, avec 13,52% des voix. A noter que La France insoumise et Reconquête! sont pour le moment au coude à coude, autour des 5%.