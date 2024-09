Dieppe. Kikafoot, le nouveau jeu de société où l'on incarne un président de club

En France, c'est bien connu, il y a 65 millions de sélectionneurs ! Et justement, nous avons voulu tester notre maîtrise de la gestion footballistique à quelques jours du lancement de l'Euro. Un test qui nous a été inspiré par la sortie récente de Kikafoot, un jeu de société imaginé par Mathieu et Brieuc Burette, deux frères résidant dans la région dieppoise. Ils viennent de livrer leurs premières boîtes au magasin Sortilèges, à Rouen. Le principe est simple : il s'agit d'incarner le dirigeant d'un club de football fictif, de la gestion financière jusqu'à la gestion d'équipe. "On l'a conçu pour être le plus réaliste possible et coller à l'univers foot", précise Mathieu Burette, venu à Tendance Ouest avec sa boîte de jeu pour taper une partie avec nous.

Un jeu purement stratégique

Nul besoin d'être fin connaisseur du football, d'autant qu'il ne s'agit pas de gérer un onze titulaire mais seulement quatre joueurs. Nous nous installons dans la salle de réunion avec mon collègue Erwan, et c'est parti pour 45 minutes de championnat. Il y a le choix entre six équipes, chacune d'elles ayant sa spécificité. Je récupère l'ASG, l'Association Sportive Goléador, centrée sur le développement offensif. A chaque début de tour, nous pouvons acheter ou vendre des joueurs via le mercato, ou améliorer notre centre d'entraînement et la boutique du club. C'est à ce moment qu'il faut choisir sa stratégie, entre privilégier le développement rapide de son équipe ou investir pour du plus long terme. Erwan, plus subtil, choisit la deuxième option pour le premier tour, tandis que j'opte, fleur au fusil, pour une approche plus court-termiste en investissant directement sur de nouveaux joueurs. A chaque fin de tour, place au match. C'est la confrontation entre les joueurs. Les journées de championnat défilent et Erwan s'envole au classement grâce à de jolis lancers de dés jusqu'à terminer premier du tableau ! "La chance du débutant" j'imagine, ou bien la "réussite", comme on dit dans le milieu. Erwan et moi terminons la partie avec le sourire, convaincus du fort potentiel du jeu.

"Au collège, j'avais fait une maquette d'un jeu qui ressemblait à peu près à cette version-là, se rappelle Mathieu Burette, déjà fan de football et de jeux de société à l'époque. C'est vrai qu'on passait beaucoup de temps au stade mais, à la maison, on avait aussi cette culture du jeu." S'il existe bien des jeux de société autour du sport, "le style stratégique dans le jeu de société est très peu lié au monde du sport", remarque Mathieu Burette qui, avec son frère, a mis quatre ans à sortir Kikafoot. Pour l'heure, 1 500 boîtes ont été éditées.