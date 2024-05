Près de Rouen. Elles se vengent de leur ex-petit ami en crevant les pneus de son fourgon

Les policiers sont intervenus, rue Hector Berlioz à Grand-Quevilly, peu après minuit vendredi 31 mai, à la suite d'un signalement d'un voisin remarquant deux personnes dissimulant leurs visages en train de commettre des dégradations sur un fourgon. Une fois sur place, les forces de l'ordre ont en effet découvert le véhicule avec les pneus avant et arrière crevés sur la gauche ainsi qu'un essuie-glace tordu et un enjoliveur arraché. Les policiers sont parvenus à retrouver les deux personnes dans un véhicule stationné un peu plus loin. Il s'agit de deux femmes âgées de 19 et 20 ans.

Une histoire de cœur

Toutes les deux ont reconnu être à l'origine des dégradations sur le fourgon appartenant à leur ex-compagnon "qui avait eu l'indélicatesse d'entretenir une relation amoureuse avec les deux jeunes femmes simultanément", expliquent les autorités. L'une des femmes portait sur elle un couteau de cuisine. Elles ont été entendues hors garde à vue avant d'être remises en liberté.