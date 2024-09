Fécamp. Deux personnes interpellées après des menaces de mort et des dégradations sur le casino

L'affaire remonte à la nuit du 31 août au 1er septembre. Cette nuit-là, les forces de l'ordre avaient été appelées au casino de Fécamp pour des dégradations sur l'établissement, mais également des violences et des menaces de mort envers deux agents de sécurité.

Une enquête a été lancée après le dépôt de plainte des deux agents et du casino. Les autorités ont finalement identifié deux suspects domiciliés à Epreville, deux hommes de 21 et 41 ans, et les ont interpellés mercredi 18 septembre. Tous les deux ont reconnu les faits. Ils ont été relâchés après leur garde à vue. Ils seront convoqués devant la justice en mai 2025 dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.