Caen. L'asso Un Visage Un Sourire se lance un défi pour survivre et continuer à aider les étudiants précaires

L'association humanitaire œuvre toutes les deux semaines, sur Caen, pour venir en aide aux étudiants en situation de précarité. Sur le campus 1 de l'université, "nous distribuons des denrées alimentaires et sommes présents pour les étudiants à la rue", explique Emilie Lemée, bénévole de l'association. Elle précise qu'en début d'année, "200 étudiants venaient à nos distributions. Aujourd'hui, ils sont 60, mais c'est parce que nous sommes à la fin de l'année scolaire".

Un défi pour survivre

Pour "survivre", l'association ne bénéficie d'aucune subvention, une véritable inquiétude pour Emilie Lemée et les membres d'Une Vie Un Sourire : "La difficulté de se loger à Caen pour les étudiants est bien là et nous savons que nous allons devoir aider encore beaucoup d'étudiants à la rentrée prochaine mais sans aide nous ne tiendrons pas. En septembre et octobre, ce sera une catastrophe."

L'association s'est donc lancé un défi, "trouver 800 personnes qui seraient prêtes à nous verser 1€ par mois". Pour faciliter les dons, ils ont même créé un système de cagnotte en ligne. Sans ce soutien, l'issue est très claire : "notre action s'arrêtera fin 2024 selon nos prévisions".