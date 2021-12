Association : l'AFEV prône l'éducation pour tous

Formée autour de bénévoles, de personnes en service civique ou salariées, son objectif est de combattre les inégalités en matière d’éducation. Vaste programme...

Redonner confiance

L’accompagnement individuel d’un jeune est le principal levier d’action de l’AFEV. Il se matérialise, selon les âges et les besoins, par un accompagnement à la lecture ou à l’autonomie, par exemple. Le but ultime poursuivi par l’association est de stimuler la confiance en soi pour permettre à ses jeunes d’aller de l’avant. L’Afev met également en place des initiatives citoyennes et solidaires à destination des familles.

C’est le cas du projet Kaps (Kolocation À Projets Solidaires) qui soutient des colocations étudiantes avantageuses, en échange d’un engagement bénévole. Mercredi 23 mai, de 12h30 à 20h, l’Afev organisera sa fête annuelle des solidarités locales, place Saint-Sever. Une bonne occasion pour ses membres de sensibiliser la population sur l’accès à l’éducation pour tous.

Pratique. Afev Rouen-Evreux, place Emile Blondel, à Mont-Saint-Aignan. Tél. 02.32.76.93.29 ; www.afev.org