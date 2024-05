Caudebec-lès-Elbeuf. Cantine et périscolaire : la Ville baisse ses tarifs pour les familles qui ne sont pas de la commune

Encore une baisse des tarifs pour la cantine de Caudebec-lès-Elbeuf ? A partir du 1er septembre, les tarifs spécifiques appliqués aux familles extérieures, qui sont les plus élevés, seront réduits, de 15 à 20%.

Près de 650 enfants mangent à la cantine de Caudebec-lès-Elbeuf

Selon la municipalité, près de "900 enfants fréquentent les cinq écoles élémentaires et trois écoles maternelles de la ville. Environ 650 enfants déjeunent tous les jours au sein de nos cantines". Aujourd'hui, 11 tarifs sont appliqués aux familles selon leur Quotient familial et leur lieu de résidence. Le prix d'un repas facturé aux familles caudebécaises varie de 0,65 euro à 3,95 euros. Le tarif appliqué aux familles extérieures à la commune est quant à lui de 6 euros.

Pour accueillir plus d'enfants, la Ville a décidé de "baisser ses tarifs de cantine, d'accueil périscolaire et d'accueil de loisirs et de jeunes pour les familles habitant en dehors de la commune". Dès le 1er septembre, les tarifs spécifiques appliqués aux familles extérieures, qui sont les plus élevés, seront réduits de 15 à 20%. Le tarif de cantine passera ainsi de 6 à 5 euros par repas. L'accueil périscolaire passera de 20 à 17 euros par jour. Les accueils de loisirs [incluant la journée et le repas, ndlr] passeront de 22 à 18,70 euros.

"Cette baisse de tarifs représentera une baisse des recettes"

"Une vingtaine de familles extérieures à Caudebec scolarisent actuellement leurs enfants dans nos écoles", indique la Ville. "Cette baisse des tarifs représentera une baisse des recettes, très faible, de moins de 2 000 euros, sur un budget global annuel de 600 000 euros", ajoute-t-elle.

Cette décision devrait permettre "de lever un frein à l'inscription de nouveaux enfants venus d'autres communes pour des raisons d'organisation personnelle et maintenir, voire d'accroître le nombre d'enfants scolarisés dans les écoles de Caudebec", poursuit la commune. Les tarifs des familles habitant à Caudebec resteront inférieurs à ces tarifs hors commune et n'augmenteront pas cette année, malgré l'inflation.