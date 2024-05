Lisieux. Une grande collecte pour récupérer les téléphones qui dorment dans les placards

On a tous un, voire plusieurs, téléphone bien rangé dans un placard et que l'on garde sans jamais l'utiliser. Pour l'occasion, la Ville de Lisieux et la Communauté de communes Val ès Dunes s'associent à Ecosystem et organisent une grande collecte solidaire. L'objectif est de récupérer le plus d'anciens téléphones portables possible à partir du 5 juin et jusqu'au 15 juillet.

Grâce aux dons des habitants, "Ecosystem, l'éco-organisme œuvrant pour l'allongement de la durée de vie des équipements électriques, offrira 1 000 mobiles reconditionnés à l'association Emmaüs Connect". Selon Ecosystem : "46 millions de téléphones portables inutilisés dorment dans nos tiroirs et la majorité sont encore fonctionnels."

Comment faire don d'un téléphone ?

Pour faire don de son téléphone, il est possible de se rendre dans l'un des 14 points de collecte qui sont présents à Lisieux. On y retrouve la mairie, le CCAS, mais également la CAF, l'office de tourisme et quelques centres d'activités. Et si vous n'êtes pas sur Lisieux, vous avez la possibilité de vous connecter à www.jedonnemontelephone.fr.