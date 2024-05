Caen. La Ville recherche un nouveau restaurateur pour le château

Qui va reprendre Le Mancel, restaurant situé au château de Caen. La Ville a lancé un appel à candidatures pour l'exploitation de cette enseigne. "La Ville de Caen propose à un opérateur économique d'occuper à des fins privatives un bar-restaurant", peut-on lire sur cette annonce.

Quelques conditions sont imposées, notamment "une cuisine maison", qui valorise des produits locaux, et "dans la mesure du possible des produits de l'agriculture biologique". Il est aussi demandé "des formules de repas de haute qualité, diversifiées et adaptées aux différents publics du château". Les candidatures sont ouvertes jusqu'au vendredi 28 juin 2024. Le futur restaurateur prendra place le 1er janvier 2025, pour une durée de six ans.