Normandie. Marché, spectacles, ateliers… La Fête de la Bio se poursuit

Après une vingtaine d'éditions dans l'ancienne Basse-Normandie, la Fête de la Bio Normandie s'est implantée pour la première fois en Seine-Maritime, samedi 25 et dimanche 26 mai. Elle se déroule au Panier des Trois-Pierres, près du Havre.

Au programme : marché de producteurs, ateliers cuisine et jardinage, musique, théâtre, spectacle équestre, démonstration de chiens de troupeau, mini-ferme, débats… La fête se clôture à 18h30, ce dimanche.

2 200 agriculteurs bios en Normandie

Ce dimanche après-midi, des balades à la découverte des oiseaux sont proposées par la Ligue de Protection des Oiseaux. Un spectacle équestre est proposé à 14h. On pourra aussi voir la pièce de théâtre Terre Vérité à 14h30 et à 16h30. Jouée par une cinquantaine de bénévoles, elle met en scène différentes générations confrontées aux difficultés et enjeux de l'agriculture. A 16h, un débat sera consacré au bio dans les cantines. L'après-midi se terminera en musique avec un concert folk-rock des Red Lezards, à partir de 16h30.

On compte environ 2 200 agriculteurs bios en Normandie. Cette filière représente 7% de la production agricole en Normandie (3,5% en Seine-Maritime) contre 11% à l'échelle nationale.