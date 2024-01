Caen. Des galettes des rois 100% bio produites par La Falue

L'Epiphanie avait lieu samedi 6 janvier. S'il est de tradition de déguster la galette des rois ce jour-là, les plus gourmands vont continuer à en savourer.

A Caen dans le Calvados, la Société coopérative de production (SCOP) La Falue, créée il y a une trentaine d'années, vous propose des galettes 100% bio, avec des ingrédients issus de l'agriculture biologique. La plupart des produits sont locaux, dans la mesure du possible, notamment pour la galette aux pommes avec du beurre et des œufs d'Isigny. Evidemment, grâce à la qualité des ingrédients qui ne possèdent pas de pesticides et de traitement, vos papilles vont adorer !

De plus, même les fèves sont locales. L'équipe de La Falue fait appel à l'artisan Baptiste Macé, céramiste à Caen, pour produire ses fèves à l'effigie de la boulangerie.

Différentes galettes sont proposées à la clientèle.