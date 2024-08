Place du commerce. Du mouvement à Caen et Mondeville

Dans la rue Saint-Pierre, à Caen, la famille Forest et Jean Laurent ont décidé de changer d'air. Après plusieurs années à la tête de la boulangerie Bou, ils ont transformé leur établissement en magasin de cookies fin mars. "On en avait un peu marre des bijoux et on a toujours passé du temps dans la cuisine", explique Eliot Forest, le fils de la famille. L'été dernier, les Forest avaient ouvert une boutique identique à Deauville.

De quoi manger et boire

De leur côté, Willy Desaintjean et Sandrine Chenu ont ouvert la boulangerie Paintati & Paintata sur la Presqu'île de Caen. "On voulait faire une création tous les deux avec nos idées et nos valeurs", explique Sandrine Chenu. La boutique, aux valeurs écoresponsables, tente par exemple de limiter le plastique et compte développer la livraison à vélo.

A Mondeville, le bar-tabac-presse Café des Sports est désormais tenu par Emmanuel et Séverine Oriot. "Pour l'instant, le bilan est très positif. On a vraiment été très bien accueillis", explique Emmanuel Oriot, qui tenait auparavant un autre bar-tabac à Fontenay-le-Pesnel.