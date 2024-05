Evénement. Le festival Les Bichoiseries sur le Mont de Cerisy, c'est dans un mois !

La date des Bichoiseries sur le Mont de Cerisy, près de Flers, c'est dans tout juste un mois : vendredi 28 et samedi 29 juin. Mais le festival est déjà à guichets fermés, avec à l'affiche les groupes Superbus, La Ruda, Tagada Jones, Asian Dub Foundation, entre autres, avec 3 300 festivaliers qui sont attendus chaque soir.

"On ne veut pas aller au-delà, on veut rester à taille humaine, explique Yohann Riallot, l'un des deux coprésidents des Bichoiseries. Au départ, c'était à La Chapelle-Biche, une bande de potes qui voulaient amener de la musique et de la culture dans le pays de Flers. Faute de place, on a déménagé sur le Mont de Cerisy, mais la philosophie est restée la même."

Ecoutez ici Yohann Riallot: Impossible de lire le son.

Pour bien accueillir les festivaliers, le site du Mont de Cerisy a été totalement repensé pour cette édition 2024, avec une nouvelle grande scène et une seconde plus petite. Le camping change de place. Et s'il n'y a plus de places mises en vente pour cette édition 2024 des Bichoiseries, vous pouvez encore en gagner quelques-unes en restant à l'écoute de Tendance Ouest !

Retrouvez ici le détail de toute la programmation de l'édition 2024 du festival Les Bichoiseries.