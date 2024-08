Briouze. Louise Attaque, PLK, Naâman... Art Sonic arrive, avec des nouveautés

La prochaine édition du festival Art Sonic, les 19 et 20 juillet à Briouze, offre une affiche alléchante avec Louise Attaque, PLK, Naâman et une vingtaine d'artistes ou de groupes durant les deux soirées. Pour la première fois cette année, Art Sonic clôturera ses soirées sous la Camp Stage, nouvelle scène implantée sous le chapiteau du camping. Musiques électroniques et good vibes seront les ingrédients essentiels de ces afters. Véritable happening de la précédente édition, le vidéo mapping est de retour avec un nouveau show projeté sur l'iconique château d'eau qui domine le site. Sans oublier les cours de yoga, concours d'anecdotes et autres tournois de balle au prisonnier... A l'heure où nous mettons sous presse, les "offres sonic" (vendredi, samedi, pass 2 jours) ainsi que les "pass 2 jours dreamteam" sont épuisés, et les billets "classiques" pour la soirée du samedi se font rares, il ne faut donc plus tarder si vous voulez vivre cette édition 2024 !

Pratique. Détails de la programmation et réservations sur festival-artsonic.com.