[Photos] Football. Le Havre finit 15e du championnat et reste officiellement en Ligue 1

On peut désormais souffler ! Le Havre sera en Ligue 1 la saison prochaine. Malgré sa défaite contre Marseille (1-2) dimanche 19 mai à domicile au stade Océane, les joueurs seinomarins terminent officiellement à la 15e place du championnat de France après 34 journées. Rester en Ligue 1, cela n'était plus arrivé depuis 25 ans, puisque la dernière fois qu'ils étaient montés dans l'élite, ils étaient aussitôt redescendus.

Luka Elsner, le coach du Havre. Impossible de lire le son.

Lors de la rencontre, des hommages ont été rendus par les supporters. - Célia Caradec

Un hommage rendu aux supporters

Lors de la rencontre, des tifos ont été déroulés dans le stade. A travers ces banderoles, les Havrais ont notamment rendu hommage à Maxence, un supporter disparu. Les Marseillais l'ont également fait pour deux supporters tués dans un accident lors du dernier déplacement de l'OM face au Havre.

Les Marseillais ont rendu hommage aux deux supporters tués dans un accident lors du dernier déplacement de l'OM face au Havre. - Célia Caradec

Le Havre s'est incliné à domicile au stade Océane contre Marseille (1-2). - Célia Caradec

Les Havrais ont notamment rendu hommage à Maxence, un supporter disparu. - Célia Caradec

Les principaux enseignements

Cette 34e et dernière journée de Ligue 1 a réservé quelques surprises. La saison prochaine, le Paris-Saint-Germain, Monaco et Brest joueront la Ligue des Champions. Lille est barragiste pour cette compétition, Lyon et Nice ajouteront la Ligue Europa dans leur agenda alors que Lens s'adjuge la Conférence ligue. Par ailleurs, il n'y aura pas d'Europe pour Marseille, malgré sa victoire. Dans le bas du classement, Lorient et Clermont sont relégués en Ligue 2 alors que Metz va passer par la case des barrages pour rester en Ligue 1.

Beaucoup d'émotions lors de ce dernier match de la saison - Célia Caradec

Une défaite mais un maintien en Ligue 1 pour Le Havre. - Célia Caradec

Les résultats de la 34e et dernière journée

Reims 2-1 Rennes ; Le Havre 1-2 Marseille ; Lens 2-2 Montpellier ; Toulouse 0-3 Brest ; Metz 0-2 PSG ; Lille 2-2 Nice ; Monaco 4-0 Nantes ; Lyon 2-1 Strasbourg et Lorient 5-0 Strasbourg.

Le classement final

1. Paris-SG 76 points (Ligue des Champions) ; 2. Monaco 67 points (Ligue des Champions) ; 3. Brest 61 points (Ligue des Champions) ; 4. Lille 59 points (barragiste pour la Ligue des Champions) ; 5. Nice 55 points (Ligue Europa) ; 6. Lyon 53 points (Ligue Europa) ; 7. Lens 51 points (Conférence Ligue) ; 8. Marseille 50 points ; 9. Reims 47 points ; 10. Rennes 46 points ; 11. Toulouse 43 points ; 12. Montpellier 41 points ; 13. Strasbourg 39 points ; 14. Nantes 33 points ; 15. Le Havre 32 points ; 16. Metz 29 points (barragiste) ; 17. Lorient 29 points (relégué en Ligue 2) ; 18. Clermont 25 points (relégué en Ligue 2).