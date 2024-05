[Vidéo] Tourisme. A Deauville, une nouvelle aérogare pour accueillir plus de passagers

La nouvelle aérogare de Deauville Normandie a été inaugurée vendredi 17 mai. Située à Saint-Gatien-des-Bois, une commune limitrophe, elle vient remplacer l'ancienne qui datait de 1970. Cette dernière ne répondait plus aux normes de qualité de service. Plus grande, plus aérée et surtout plus moderne, la nouvelle aérogare va accueillir les passagers dans de meilleures conditions, avec une superficie doublée : 4000m2 contre 1 750m2 jusqu'ici.

13 millions d'euros

Cette aérogare, qui a coûté 13 millions d'euros, se distingue par son architecture remarquable. Le plafond est constitué de grandes arcades en bois, créant un effet plus naturel. Un salon d'accueil propre à l'aviation privée est prévu, accueillant également les équipages des avions. L'objectif est d'améliorer les conditions d'accueil des passagers et d'augmenter la fréquentation de l'aéroport. En 2023, 65 000 passagers sont passés par Deauville, contre 135 000 les années avant le Covid-19. Pour le président de Région Hervé Morin, cela "envoie un message positif aux compagnies aériennes pour le développement de nouveaux trafics".