Tourisme. Des journalistes et professionnels scandinaves à la découverte de la Manche

Depuis lundi 13 mai, six professionnels du tourisme et journalistes du Danemark, de Suède et de Norvège sont actuellement en séjour dans la Manche, et ce jusqu'à jeudi 16 mai. Ils sont à la découverte du département, qui possède des liens avec les pays scandinaves par la culture maritime, le passé viking, et les loisirs natures.

Attitude Manche, l'agence d'attractivité du département, cible de nouvelles clientèles, sensibles à l'environnement et à un mode de consommation touristique en lien avec les valeurs du territoire manchois.

Ces professionnels ont ainsi pu découvrir le Mont Saint-Michel au travers d'une randonnée dans la baie, la Côte des Havres, les plages du Débarquement, avec un moment spécial au monument danois d'Utah Beach et sur l'île de Tatihou.