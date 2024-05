Voile. Le Havrais Timothé Polet hélitreuillé après le démâtage de son Class 40

Voile. Le skipper havrais Timothé Polet a dû abandonner la course "The Transat CIC" entre Lorient et New York. Samedi 11 mai, il a été hélitreuillé après le démâtage de son Class 40.