Voile. Transat, Rhum et bateau neuf : les ambitions du Havrais Thimoté Polet

Il était le benjamin de la dernière Transat Jacques Vabre. Deux mois après sa première expérience de grande course au large, Thimoté Polet se remet déjà en selle.

À 21 ans, le skipper licencié au Sport nautique et plaisance du Havre se lance dans un programme sportif à long terme : les Transat Jacques Vabre de 2023 et 2025, en double, avant la Route du Rhum 2026, en solitaire. Avec, entre-temps, la construction d'un bateau neuf.

Le départ de la Transat Jacques Vabre restera dans la mémoire du jeune marin.

Avant de lancer cette campagne, Thimoté Polet a pris le temps de tirer un bilan personnel de son aventure sur la Route du café, qu'il a bouclée en 25 jours avec Nicolas Lemarchand. "J'ai adoré la partie à terre, la recherche de partenaires, la communication, la relation avec les Havrais… Et la partie sur l'eau : le dépassement de soi, la gestion de la météo, du bateau, etc.", sourit le marin.

Un bateau neuf en 2025

La construction du bateau est un élément phare de son projet, avec un objectif très clair : la performance. "C'est un très gros budget, environ 850 000 euros, et je recherche encore des partenaires", indique Thimoté Polet, qui devrait disputer la prochaine Transat sur un autre navire. "Cela me laissera du temps pour travailler sur la recherche et développement, sur l'innovation, afin d'avoir un bateau de dernière génération en 2025. D'ici là, j'aurais acquis davantage d'expérience de course au large." L'étudiant en technique de commercialisation avance aussi deux autres priorités : la responsabilité sociétale et environnementale du projet, et le partage de son aventure avec les habitants.

Thimoté Polet va aussi consacrer cette année 2022 au match racing, une discipline de duels en équipe, sa spécialité. Objectif : conserver le titre de champion d'Europe et décrocher, cette fois, le titre mondial.

Nouveau look pour un nouveau projet, le skipper voit à long terme. - Vincent Rustuel - Angels'Sea Studio