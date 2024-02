Course au large. Transat solo, bateau neuf et Route du Rhum : les ambitions du Havrais Thimoté Polet

Son Class 40 bleu et vert, perché à 3,50m de haut, est encore en chantier, sur la zone de l'Escaut. Mais trois mois après la Transat Jacques Vabre, Thimoté Polet se projette déjà sur la saison de course au large qui arrive. La première échéance sera The Transat, une transatlantique en solitaire entre Lorient (Morbihan) et New York aux Etats-Unis, le 28 avril.

Une première transat en solitaire

"Ce seront mes premières nuits en mer en solo ! C'est une course difficile, qui peut abîmer autant le bateau que le skipper, mais je voulais une expérience en solitaire avant la Route du Rhum 2026", note le jeune Havrais. L'expérience accumulée sur la Jacques Vabre, disputée en duo avec Pierrick Letouzé, sera utile. "J'ai appris à maîtriser le bateau, j'ai progressé énormément en météo et en réglages de voile, poursuit le skipper de 23 ans. Mais il va falloir travailler la gestion du sommeil, qui est très différente quand on est deux, et travailler physiquement car les manœuvres en solitaire sont beaucoup plus difficiles." Suivra, cet été, une transatlantique Québec/Saint-Malo en trio.

Entre Gabart ou Desjoyeaux, son cœur balance

En parallèle, le skipper accomplit un rêve : faire construire un Class 40 neuf. "On est sur un budget de 800 000 euros, c'est autre chose que mon prêt étudiant !, sourit Thimoté Polet. Mais c'est vital de passer par cette étape." Son sponsor principal, Zeiss, s'est déjà engagé auprès de lui jusqu'en 2026. WeeeCycling, LauguiConcept et l'AFPCNT le suivent en 2024. "Je suis bien entouré par les partenaires qui m'ont appris à gérer un budget. Mon coach, Cédric Chateau, a déjà fait construire un bateau neuf et nous avons le même préparateur." Pour la construction, Thimoté Polet devra trancher entre le chantier de Michel Desjoyeaux ou celui de François Gabart, situés dans le Finistère. Le suivi post-chantier se fera au Havre. Le Class 40 devrait être mis à l'eau avant la fin de l'année.

Basile Géron, LH Yacht Services, est aux petits soins du Class 40 Zeiss WeeeCycling.