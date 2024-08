Le Havre. Issus des quartiers, ils deviennent boss… et réussissent

Co-working, couveuse d'entreprises, centre de formation… Game of Works, à Caucriauville, est un lieu incontournable pour les entrepreneurs.

Au centre commercial de Bruneval, au cœur du quartier de Caucriauville, au Havre, peu de commerces subsistent. Mais dans l'ancien supermarché de la place, les idées fusent. C'est ici qu'Abou M'Bodji a créé Game of Works (GoW), un espace collaboratif associatif dédié à l'accompagnement des entrepreneurs. Le lieu prend vie il y a dix ans, à la place de la supérette désaffectée. "A cette époque, le projet s'appelait LH SocialLab. Il a fallu casser les murs, créer une salle, puis une seconde…", relate le fondateur, lauréat en 2016, avec Abdoulaye Barry Diogo, du prix Talent des Cités.

Dans les quartiers sud en 2025

Aujourd'hui, GoW se veut un tiers-lieu "melting-pot", où se mêle "une communauté d'entrepreneurs, motivée, bienveillante". On y trouve des salles à louer, un espace de coworking à tarif bas, "pour attirer les étudiants, les personnes au RSA". Une couveuse d'entreprises y a aussi vu le jour, en 2022. Un concept unique en Normandie. "Elle permet d'accueillir les porteurs de projet qui ont déjà défini les contours de leur entreprise, élaboré un business plan. Ils bénéficient du SIRET de GoW et peuvent ainsi tester leur idée sans risque, avec la possibilité de réorienter leur projet", détaille Abou M'Bodji. C'est cet aspect test qui différencie la couveuse des incubateurs, plutôt dédiés à un coaching intensif. Près de 120 personnes sont passées par ce dispositif, ces deux dernières années, par le biais d'un Contrat d'appui au projet d'entreprise (Cape) d'un an, renouvelable deux fois. "Nous ne communiquons pas spécialement auprès des habitants des Quartiers prioritaires de la politique de la Ville (QPV), mais c'est une cible naturelle", remarque Abou M'Bodji. Le caractère inédit du dispositif attire cependant tout type de public, comme des cadres en reconversion. "Le bouche à oreille fonctionne. Quand les gens poussent la porte de GoW, ils sont agréablement surpris."

Dernier axe de la politique de GoW : la formation, à travers un partenariat avec l'Ecole supérieure de l'entrepreneuriat. Un bachelor "Entrepreneur de la TPE" et un bachelor "e-commerce" permettent d'obtenir une certification professionnelle bac +3. Des formations plus courtes sont aussi proposées pour "donner des clés aux porteurs de projet sur le business modèle, la création de site web, l'élaboration d'un réseau, le marketing digital…", détaille Claire Vépierre, responsable formation et pédagogie au sein de GoW. L'association prévoit d'ouvrir un second espace dans les quartiers sud du Havre, en 2025, près du Hangar Zéro. "L'idée est de se rapprocher des campus et de toucher une population plus large."

En dix ans, Abou M'Bodji a vu évoluer l'entrepreneuriat. "On voit de plus en plus émerger de microprojets, destinés à être des compléments de revenus, dans la couture, la décoration, le marketing, le bien-être, la restauration…" Pour ceux qui souhaitent se lancer pour créer leur propre emploi, "il manque souvent un premier levier" : l'apport financier. Pour lever ce frein, le fondateur de Game of Works réfléchit à la création d'un prêt participatif. Une sorte de caisse commune où les futurs entrepreneurs pourraient piocher, pour oser se lancer.