Bonne table à Rouen. Des plats traditionnels le midi chez Cancan

Lorsque l'on souhaite manger place du Vieux-Marché à Rouen, le restaurant Cancan fait figure d'incontournable. L'établissement vient de changer de directeur. Dès l'entrée, on découvre un lieu moderne et chaleureux. Des banquettes avec des dossiers en tweed et des tables effet cuir apportent un côté branché à la salle. Et pour ajouter un peu plus de couleur, des chaises en velours vert eucalyptus et orange ont été installées.

Une carte pensée selon les saisons

Chez Cancan, la carte s'adapte aux produits de saison. Le midi, plusieurs formules sont proposées : celle du jour à 24,90€ entrée, plat et dessert (ou 19,90€ pour deux plats), l'instant bistronomique à 36,90€ ou gastronomique à 49,90€, et l'instant tapas qui comprend des planches de charcuterie à 25,90€ ou de fromages à 15,90€. Je choisis de prendre le menu du jour avec plat et dessert. A chaque fois il n'y a qu'une proposition. Lors de ma venue, je goûte ainsi un bœuf bourguignon servi avec un risotto crémeux. Le tout est accompagné de chips fines de pommes de terre et de carottes qui apportent du croustillant. Un mélange de textures agréable, agrémenté de petites feuilles aromatiques qui apportent de la fraîcheur au plat.

Bœuf bourguignon et son risotto crémeux.

En dessert, j'ai le droit à un classique : une île flottante servie avec sa crème anglaise et son coulis de caramel faits maison. Avec l'arrivée du nouveau directeur, Giovanni Leblic, l'équipe s'est adaptée. "On souhaitait garder la formule du midi car elle permet d'attirer de nouveaux clients", assure Sébastien Dudout, directeur de salle. La particularité de la maison, c'est que les menus varient entre les plats traditionnels et les plats élaborés très visuels, comme l'œuf parfait servi avec de l'azote liquide pour un effet grandiose ou encore le bœuf fumé au foin directement devant les clients. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de Cancan une belle adresse gourmande.

Pratique. 43 place du Vieux-Marché, Rouen. Tel : 02 35 15 54 34.