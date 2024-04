Rouen. Il se masturbait devant des femmes près des transports en commun, un homme de 29 ans condamné

Violence. Un homme âgé de 29 ans a été condamné, mardi 2 avril 2024, à 1 an de prison et 5 ans d'interdiction du territoire français pour des faits d'exhibition et d'agression sexuelle dans les transports en commun ou aux abords des stations de l'agglomération rouennaise.