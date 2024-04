Jullouville. Il est frappé et ligoté chez lui par deux voleurs cagoulés

Lundi 8 avril, le tribunal de Coutances a condamné, en comparution immédiate, deux hommes à des peines de prison ferme. Ils étaient accusés de vol avec violence et d'extorsion contre un habitant de Jullouville. Ces faits se sont déroulés en janvier dernier.

Séquestré chez lui

Cet habitant est réveillé dans la nuit du 22 au 23 janvier par des bruits dans son salon. Lui dort seul à l'étage. Il trouve alors les deux hommes. Les voleurs l'attrapent et le frappent. La victime se retrouve ensuite dans son salon, toujours frappée et menacée par ses agresseurs qui portent des cagoules et des gants.

Après une fouille de l'habitation, ils trouvent une carte bancaire et menacent le propriétaire avec un couteau pour avoir le code, que la victime finit par donner. Les malfrats sortent de la maison avec aussi des outils ou du matériel hi-fi. "Ils laissent la victime ligotée, avec une serviette sur la tête", explique le commandant Charles-Guy Regnault, le patron de la compagnie de gendarmerie d'Avranches. La victime a réussi à se libérer vers 8h45 et a pu donner l'alerte et aller chez les gendarmes.

Une enquête ouverte

Une enquête est ouverte après cette violente agression. Des témoignages, la vidéosurveillance, mais aussi des analyses scientifiques dirigent l'enquête vers deux suspects, habitants dans le sud-Manche. Mercredi 3 avril, 18 gendarmes interpellent les deux mis en cause. Après 48 heures de garde à vue, ils sont placés en détention provisoire et passent donc en comparution immédiate le lundi 8 avril.

Le premier agresseur est condamné à quatre ans de prison ferme et l'autre à quatre ans de prison dont deux avec sursis. Johan Ansel et Lucas Couillet étaient poursuivis pour "extorsion commise par une personne dissimulant son visage, vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et aggravé par la circonstance de la réunion". Neuf faits d'escroquerie et tentatives liés à l'usage de la carte bancaire s'ajoutent aussi. Ils restent tous les deux en prison.