Formule 1. Grand Prix du Japon : les Normands Esteban Ocon et Pierre Gasly ferment la marche

Le début de saison ne rime pas avec réussite pour Alpine. Esteban Ocon et Pierre Gasly ont terminé respectivement 15e et 16e lors du Grand Prix du Japon, dimanche 7 avril. Une course marquée par une nouvelle victoire du Néerlandais Max Verstappen pour Redbull. Les deux Alpine ont finalement fermé la marche après l'abandon de Daniel Ricciardo et Alexander Albon, provoqué par un violent accrochage en début de course, allant jusqu'à terminer le Grand Prix avec un tour de retard sur les leaders. En cause notamment, "d'importantes pertes d'appui" subies sur les deux monoplaces d'après Alpine F1 Team. Le constructeur normand n'a pas inscrit un seul point après ces quatre premières manches de la saison 2024.