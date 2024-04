Cadeaux. Cette semaine, gagnez vos places pour le parc Astérix !

Tendance Ouest vous offre toute la journée, vos deux accès au Parc Astérix, à 8h45 et 16h45 !

Venez célébrer les 35 ans du Parc Astérix, découvrez toutes les nouveautés : la Tour de Numérobis, une attraction à sensations fortes qui s'érige dans la zone Egypte. A 40 mètres de hauteur, laissez-vous suspendre, tourner et descendre pour une expérience unique. Numérobis, le meilleur architecte d'Alexandrie, garantit une construction inédite à sa façon !

A l'occasion de son 35e anniversaire, le Parc Astérix dévoile sa première Comédie Musicale Gauloise : C'est du Délire ! Accompagnez Groupidupianix et Sérotonine dans leur quête pour devenir le plus grand barde et la première femme druide de toute la Gaule. 25 minutes de chants entraînants, décors époustouflants et costumes dignes des plus grands héros gaulois vous attendent au Théâtre de Panoramix.

Autre nouveauté : Le Grand Splatch change de nom devient La Revanche des Pirates ! Au programme : une cascade de pièges redoutables élaborés par Barbe Rouge pour se venger des Gaulois. Soyez prêts ! Entre catapultes, filets et harponnages, il faudra faire preuve d'adresse et de courage pour ne pas faire naufrage. Une chose est sûre, tout l'équipage ressortira éclaboussé et hilare de cette folle aventure.

Sans oublier les 50 attractions et spectacles à partager en famille ou entre amis !

