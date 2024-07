Bonne table à Caen. Voyage en Amérique Latine chez Amalia

C'est dans une période où je me languis de voyager que j'entre chez Amalia. Je tombe à pic. Ce nouveau restaurant, ouvert depuis le 11 janvier à Caen, propose de la cuisine d'inspiration latine. "On ne revisite pas toute la cuisine sud-américaine", prévient Lisa Duval. Après s'être rencontrés en Australie, Lisa et David Mavare, son mari originaire du Venezuela et chef cuisiner, ont ouvert leur première affaire. "Ça n'avait pas de sens d'ouvrir un restaurant français", explique-t-elle.

Empanadas et banane plantain

Ici, on ne parle pas d'entrée/plat/dessert mais plutôt "d'entradas", de "platos" et de "postres". En plus de vous régaler, vous allez parfaire votre espagnol. Les célèbres empanadas et le guacamole vous ouvrent l'appétit. Côté plat, ce midi, j'ai le choix entre le burger maison, un poulet cuit au four, un poisson du jour et ses légumes ou une parilla, une entrecôte grillée. Le "hamburguesa de la casa" me fait de l'œil. Je découvre dans l'assiette un pain noir. "Il s'agit de poudre de charbon. Il y a beaucoup de friture dans la cuisine latine, alors le charbon aide à digérer", explique la patronne. Moi qui ne suis pas carnivore, je suis agréablement surprise par le côté craquant de la poitrine grillée associée au bœuf et au porc. Les oignons sont caramélisés au sucre de canne pour un côté sucré/salé. Pour accompagner le tout, le chef remplace les frites par des chips de manioc ou de banane plantain. Je m'arrête là, pour un total de 18€.

Le burger bœuf et porc grillé.

Si vous optez pour la formule entière, avec dessert, comptez 22€. Vous aurez le droit à une spécialité hors du commun : une piña colada. Non, il ne s'agit pas du célèbre cocktail de la Mer des Caraïbes mais bien d'un ananas cuit au four avec du jus de coco. "Ça donne un côté mentholé et acidulé sympathique !", me vend Lisa. Avec un tel engouement, ça donne envie de revenir. En attendant, "buen provecho !"

Pratique. 203 rue Saint-Jean à Caen. Ouvert du mardi au samedi, midi et soir. Tél. 02 31 28 96 61.