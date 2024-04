Musique. La chanteuse Taylor Swift est devenue milliardaire

Le magazine américain Forbes vient de dévoiler le classement des personnalités les plus riches dans le monde. Ils sont 14 à posséder plus d'un milliard de dollars sur leur compte en banque. Et en tête du classement, on retrouve George Lucas qui détient plus de 5,5 milliards de dollars grâce à la vente de sa société Lucasfilm à Disney pour 4 milliards en 2012. Steven Spielberg et Michael Jordan complètent le podium.

Mais la surprise se trouve plus bas dans le classement. En effet, Taylor Swift fait son entrée dans le top à la 14e place avec une fortune estimée à 1,1 milliard de dollars. A 34 ans, elle est la première chanteuse à devenir milliardaire uniquement grâce à ses chansons (tournée et vente de disques).

Un record de plus donc pour la chanteuse américaine.