Hérouville-Saint-Clair. Le concours "Fleurir ma ville" revient : qui aura la main la plus verte ?

Chaque année, la Ville d'Hérouville-Saint-Clair organise son grand concours "Fleurir ma ville". L'objectif : que les habitants participent au fleurissement de la commune. Ils peuvent ainsi réaliser leurs plus belles créations sur leur balcon, dans leur jardin… L'inscription au concours est accessible à tous les habitants ayant un logement où il est possible de cultiver. Il faut surtout que les créations soient bien visibles.

Les inscriptions sont lancées le samedi 6 avril, sur le marché, place du Café des images. A cette occasion, les services municipaux distribueront du terreau aux inscrits, pour enrichir et parfaire leurs plantations. Pour tous ceux qui ne pourront pas s'y rendre, pas de panique, l'inscription est possible jusqu'au 14 juin à l'hôtel de Ville.

Pour élire les plus belles compositions, un jury se déplacera dans les quartiers, les 2 et 3 juillet. Une cérémonie sera ensuite organisée, fin septembre à la mairie, pour récompenser les gagnants des différentes catégories, par des bons d'achat, des fleurs et autres cadeaux.