Caen. A Caen, un bus 100% électrique en circulation

Il ne fait pas de bruit ou quasiment pas. Avec sa batterie rechargeable sur le toit, ce bus 100 % électrique est une première dans le parc des transports urbains de la communauté urbaine Caen la mer (Calvados). Mis en circulation samedi 3 juin 2017 sur la ligne 25, qui part du dépôt des bus dans la zone industrielle de La Sphère, à Hérouville-Saint-Clair jusqu'à la place du Théâtre, à Caen. Ce bus électrique d'une marque espagnole, Izar, est testé durant tout le mois de juin.

Que des véhicules propres en 2025

La Communauté urbaine Caen la mer compte 265 000 habitants et comme toutes les collectivités de plus de 250 000 habitants, elle doit, à partir de 2020, investir dans des bus à faibles émissions. "Nous anticipons pour pouvoir choisir quel type de bus nous correspond le plus", explique Bruno Guégan directeur de Keolis Caen. Un autre bus électrique sera testé du 15 juillet au 15 août. "À partir de 2020, lorsque nous remplaçons un bus diesel nous devons acheter un bus propre". En 2025, 100 % des bus urbains doivent être à faibles émissions. La flotte caennaise est composée de 200 bus. Ce bus de 12 mètres de long a près de 16 heures d'autonomie ce qui correspond à un peu plus de 200 km. "La recharge de la batterie se fait la nuit au dépôt ce qui est bien comme ça nous n'avons pas besoin d'installer des bornes électriques aux arrêts de bus".

Des économies au long cours

Au niveau du coût à l'achat, un bus électrique coûte 370 000€ contre 260 000 pour un bus diesel. Vient s'ajouter la location de la batterie, entre 100 et 150€. Au niveau de la maintenance, un bus électrique est 30 % moins cher qu'un bus actuel. "Un bus électrique coûte environ 24€ en énergie lorsqu'un bus diesel nous revient à 100€ pour 200 km".

Côté sensation, c'est le silence qui prime. "C'est bien mais il faut être très vigilant en tant que chauffeur parce que les voitures où les piétons ne nous entendent plus forcément arriver", explique Jean-Michel Ledain conducteur et formateur de chauffeur des bus Keolis Caen. Pas de panique, une petite clochette est prévue pour prévenir de son arrivée.

