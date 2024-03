Rouen. Le pont Corneille est fermé jusqu'au 13 mai : comment accéder à l'île Lacroix

Le pont Corneille de Rouen est en rénovation. Pour assurer sa pérennité et sa sécurité, il fait l'objet d'importants travaux du 25 mars au 13 mai. Ils se termineront avant la fin 2025 et s'étaleront sur 12 mois (non consécutifs) au total. La Métropole indique qu'il "ne sera plus possible de traverser le pont, d'une rive à̀ l'autre, que ce soit en voiture, en bus ou à vélo" mais à pied, oui. L'accès à l'île Lacroix est possible mais uniquement par la rive droite, via une petite voie aménagée. Une circulation alternée est donc mise en place pour les voitures et les vélos, entre ceux qui entrent et sortent de l'île. Du côté des transports en commun, seule la ligne de bus 11 circule sur le pont. D'autres travaux seront menés jusqu'à la fin du printemps 2026.

