[En images]. Les dessous de l'opéra de Rouen : ce que vous ne voyez pas

Connaissez-vous vraiment l'opéra de Rouen ? Situé au niveau du Théâtre des arts, il accueille des concerts symphoniques, des représentations de danse, d'opéra et de théâtre musical. Il se divise en trois zones avec une partie administrative composée de bureaux qui s'étend sur trois étages, d'un bloc scénique situé au cœur du bâtiment, où ont lieu les spectacles, et d'une autre zone consacrée à l'accueil du public avec un foyer, une salle et un vestiaire. Organisation et rigueur sont les maîtres mots des équipes techniques car elles sont sur tous les fronts. "Il faut éclairer les artistes, les sonoriser, maquiller les solistes, etc.", assure Philippe Adrian, régisseur général à l'opéra de Rouen.

Une grille située à 23m de hauteur

La salle de spectacle se compose de 1 300 places et d'une scène de 17m de profondeur par 38m de largeur. Au-dessus de celle-ci, une grille située à 23m de hauteur permet aux machinistes d'installer des décors ou des éléments techniques. En incluant la partie administrative, près de 15 personnes font partie de l'équipe technique comme Alexis Barjon, régisseur audiovisuel. Il s'assure que "les solistes entendent bien l'orchestre". Pour ce faire, des micros ont été installés en son sein. En amont ou lors des représentations, il veille aussi à ce que "les artistes puissent tout voir et tout entendre, peu importe l'endroit où ils se trouvent".