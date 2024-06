Seine-Maritime. Fête de la musique : cinq événements à ne pas manquer à Rouen et ses alentours

Ce vendredi 21 juin, de nombreux concerts sont organisés à Rouen et ses alentours pour la traditionnelle fête de la musique. DJ, chorales et autres animations sont au programme.

Les cinq rendez-vous à ne pas manquer

Dès 20h, la chanteuse normande Tallisker se produit à l'Avant-Scène de Grand-Couronne. Son univers musical mêle l'électro pop et les musiques venues d'Orient et d'Occident. L'événement est gratuit et ouvert à tous.

A l'Historial Jeanne-d'Arc à Rouen, dans la cour de l'Officialité, une scène ouverte est prévue de 18h à 21h. En accès libre en continu, les apprentis musicaux peuvent montrer ce dont ils sont capables devant un public.

Pour les amateurs de chorales, de 20h à 23h, la rue Saint-Romain de Rouen met à l'honneur les chœurs.

Aux Halles Agrivin (Biltoki) près du centre commercial des Docks 76, un concert de blues est proposé par le groupe normand Cotton Cloud de 18h à 20h30.

De 18h à minuit, la commune de Rives-en-Seine propose plusieurs concerts qui se tiendront sur 11 scènes disséminées un peu partout dans la ville. L'occasion de découvrir des styles musicaux variés comme du rock avec The MT Hearts et Pixel, du reggae avec Ska Flakes et de la samba avec Café Do Brasil.

Plus de bus et de métros

Et pour faire durer la fête de la musique ce vendredi 21 juin, le réseau Astuce et la Métropole Rouen Normandie mettent en place un dispositif renforcé sur les lignes de métro, Teor et Fast. Plus d'information sur le site du réseau Astuce.