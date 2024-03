Rouen. Illuminations : une expérience immersive pour Normandie impressionniste

C'est un véritable voyage intérieur que nous propose Manuel Warosz avec cette scénographie immersive à la chapelle Corneille à Rouen, mais c'est aussi un nouveau tournant dans sa carrière qui s'annonce. Ce graphiste de renommée internationale investit et transfigure le monument dans le cadre du festival Normandie impressionniste. Il nous présente son travail.

Que découvriront les spectateurs ?

"Cette mise en scène est une expérience synesthésique. Du 21 au 23 mars, l'orchestre de l'Opéra Rouen Normandie, sous la direction de Victor Jacob et avec la soprano Emy Gazeilles, interprète Les Illuminations de Britten, elles-mêmes inspirées par Les Illuminations de Rimbaud. Les vidéos projetées sur les murs viennent compléter cela pour offrir une expérience totale aux spectateurs. Ensuite, du 28 au 30 mars, la vidéo pourra être appréhendée en déambulation libre, accompagnée par l'enregistrement sonore du concert. J'ai choisi de plonger le spectateur dans un univers pictural entre symbolisme et surréalisme, faisant écho à l'œuvre de Britten et à celle de Rimbaud. Même si l'œuvre est présentée dans le cadre du festival Normandie impressionniste, c'est plutôt les autres expériences plastiques rendues possibles suite à la libération impressionniste qui ont retenu mon attention. J'ai imaginé autant de thèmes différents qu'il y a de mouvements dans l'œuvre de Britten. Certains se répondent, des réminiscences s'affichent, d'autres évoquent des atmosphères très différentes."

Comment avez-vous conçu cette scénographie ?

"J'ai commencé à travailler sur place dès octobre. Avec mon binôme, Antoine Audiau, nous privilégions habituellement des créations artisanales, c'est-à-dire que nous faisons nous-même à la fois les dessins, les peintures, les maquettes et les photos. Mais pour ce projet en solo quoiqu'Antoine m'ait offert son regard critique, j'ai souhaité revisiter complètement ma pratique artistique. Pour la première fois, j'ai choisi de faire appel à l'intelligence artificielle. J'ai rédigé des prompts que j'ai soumis à Midjourney, programme d'intelligence artificielle, puis j'ai retravaillé les images obtenues en les animant. C'est un travail de fourmi qui permet de créer des images fluides sans aspect factice. C'est une technique tout à fait expérimentale qui m'a offert des résultats inattendus, mais le résultat reste fidèle à mon imagination, car il a été alimenté par mes propres sources d'inspirations. Désormais, c'est une technique que je souhaite intégrer durablement à ma pratique artistique."

Comment adapter la vidéo au site ?

"La vidéo a été conçue spécialement pour la chapelle Corneille. Quatre projecteurs placés en des lieux stratégiques favorisent le sentiment d'immersion : deux dans les absides, un vers la boule acoustique centrale, l'autre dirigé vers la nef et la porte d'entrée. Nous avons dû exploiter chacun des reliefs architecturaux, ce qui inclut aussi cette boule acoustique réfléchissante suspendue au-dessus de la scène : un véritable casse-tête ! Mais si cette vidéo a été d'abord créée pour le lieu, cette scénographie est amenée à voyager ailleurs pendant le festival Normandie impressionniste. En avril prochain, elle sera transposée à l'église Saint-Julien de Caen puis donnera lieu à un spectacle immersif de plein air sur la façade du musée de Cabourg en août. C'est donc une œuvre qui va devoir évoluer, en fonction des lieux qui l'accueilleront."

Du 21 au 23 : concerts, du 24 au 30 mars : déambulations. Chapelle Corneille à Rouen. 5 à 11€. operaderouen.fr