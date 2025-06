People. Un retour inattendu au cinéma : Mylène Farmer face à l'intelligence artificielle

Pas d'apparition à l'écran pour Mylène Farmer cette fois-ci, mais une présence vocale puissante. Dans Dalloway, thriller d'anticipation signé Yann Gozlan et présenté à Cannes, elle prête sa voix à Dalloway, une IA créée pour aider une écrivaine en quête d'inspiration. Peu à peu, cette assistante virtuelle devient plus intrusive, presque inquiétante, jusqu'à plonger sa protégée dans la paranoïa.

C'est une première pour Mylène Farmer : tenir un rôle principal uniquement par la voix, dans une œuvre de fiction aussi ambitieuse. Et le résultat intrigue. Dans la bande-annonce, sa voix suave devient progressivement dérangeante : "Pourquoi tu me mens Clarissa ? Je le sens à ta voix…" Une performance saluée pour son intensité par certains critiques, malgré des avis partagés sur le film dans son ensemble.

Une voix familière devenue source d'angoisse

Avec ce rôle uniquement vocal, Mylène Farmer se réinvente là où on ne l'attendait pas. Sa voix, familière et apaisante, devient ici un outil de contrôle et de tension, loin de l'émotion qu'on lui associe habituellement. Un contre-emploi réussi dans un film qui questionne notre rapport à l'intelligence artificielle, entre curiosité, dépendance et dérives. Une nouvelle preuve que l'icône pop sait encore surprendre.