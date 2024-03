Sport. Le pilote de F1 normand Pierre Gasly investit dans un club de football

On le savait fan de football, lui qui porte le numéro 10 sur la grille de Formule 1 en hommage à un certain Zinedine Zidane. Désormais, Pierre Gasly, le pilote de Bois-Guillaume, va plus loin. Il investit et devient le troisième associé propriétaire du FC Versailles, annonce le club lundi 18 mars. L'ambition est de "structurer et développer un nouveau club de football professionnel en Ile-de-France", précise le communiqué. Dans le même document, le pilote normand confirme sa volonté de "[s]'impliquer dans le football professionnel".

Aucune précision n'est apportée sur le montant investi par le pilote Alpine.

Le club évolue pour son équipe sénior dans le championnat de National. Il comprend en tout 1 200 licenciés répartis dans 42 équipes, est-il précisé sur son site.