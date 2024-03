Caen la Mer. La nouvelle déchetterie de Colombelles a ouvert

Depuis le lundi 18 mars, la nouvelle déchetterie de Colombelles a ouvert ses portes. Un équipement "nouvelle génération qui offrira un service plus simple et diversifié pour les usagers", explique l'agglomération de Caen la Mer. La capacité plus importante de cette déchetterie permet également d'intégrer l'ensemble des nouveaux flux de déchets prévus avec l'évolution de la réglementation, comme les filières "jeux et jouets" ou encore les "articles de sport et de loisirs". Désormais, les usagers font le dépôt de leurs déchets directement au sol, pour faciliter les manœuvres des remorques.

Cette nouvelle déchetterie bénéficie d'un local de réemploi pour donner une seconde vie à vos objets. Elle possède aussi un espace pédagogique, ouvert au public, destiné à promouvoir le tri des déchets, en particulier auprès des scolaires.

Pratique. 1 rue Novaci, à Colombelles. Ouvert du lundi au vendredi (9h-12h et 14h-8h) et le samedi (9h-12h30 et 13h30-18h).