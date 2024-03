Rouen. Après 10 ans d'existence, le Comptoir Henri IV baisse le rideau

Mauvaise nouvelle pour les habitués du bar à vin le Comptoir Henri IV. Après 10 ans d'existence, le gérant, Yves Leblond-Turquer, n'arrivait plus à s'en sortir. "Il y a quatre ans, j'ai repris le Comptoir, mais depuis un an, je ne pouvais plus me payer", raconte-t-il. "J'arrivais à payer les factures et ceux avec qui je travaillais sauf moi, donc à un moment donné, on ne peut plus continuer dans cette voie", assure-t-il. Malgré sa partie traiteur où il proposait de la charcuterie haut de gamme comme du pata negra, un jambon ibérique, "ça ne suffisait pas. Plus on fait, plus on dépense derrière", regrette-t-il. Sa fermeture définitive est prévue samedi 30 mars. Une page se tourne pour le gérant qui vient de vendre son établissement.