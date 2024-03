Musique. Imagine Dragons tease un nouveau titre

Avec des tubes comme Bones, Wrecked ou encore Children of the sky enregistré pour le jeu Starfield, Imagine Dragons est incontestablement le groupe rock le plus en vogue de ces dernières années. Il vient de publier une mystérieuse vidéo pour annoncer la sortie prochaine d'un nouveau titre.

C'est sur ses différents réseaux sociaux que le groupe américain a posté cette courte bande-annonce de 20 secondes, déjà regardée plusieurs millions de fois, et dans laquelle quelques indices ont été relevés par les fans, notamment le symbole infini mais aussi une suite de chiffres : 1050, le tout accompagné d'une musique.

Certains ont réussi à shazamer la chanson qui serait déjà répertoriée sur l'application Shazam sous le nom de Eyes closed. Peut-être s'agit-il du prochain single du groupe. Imagine Dragons a ouvert un site internet, un bon moyen pour se tenir informé de la sortie de ce nouveau single.