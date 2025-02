Musique. Imagine Dragons s'invite dans les salles de cinéma françaises et promet une expérience unique !

Alors que leur dernier album "Loom" rencontre un succès fulgurant, Imagine Dragons s'apprête à offrir une expérience unique à son public. Le 29 mars prochain, leur concert donné à l'automne dernier au célèbre Hollywood Bowl de Los Angeles sera diffusé dans les cinémas du monde entier, y compris en France.

Un show grandiose en salle obscure

Le groupe de rock américain est actuellement en pleine tournée mondiale pour promouvoir "Loom", avec plusieurs concerts prévus en France cet été, dont deux dates au Stade de France, les 5 et 6 juillet 2025, complètes en un temps record. Pour tous ceux qui n'ont pas pu obtenir leur place, cette diffusion cinématographique est une véritable aubaine ! Ce show unique, filmé dans l'un des lieux les plus emblématiques de Los Angeles, présente des arrangements symphoniques inédits. Plus de 50 musiciens du Los Angeles Film Orchestra accompagnent Dan Reynolds et son groupe sur scène, apportant une nouvelle dimension à leurs hits incontournables comme Radioactive, Demons et Believer. Une première dans la carrière d'Imagine Dragons.

Un final à couper le souffle

Décrit comme "l'événement d'une seule nuit", ce concert promet d'être un moment inoubliable. Le spectacle se terminera en apothéose avec un final surprise et un feu d'artifice grandiose, garantissant une expérience immersive pour tous les spectateurs.

Un premier extrait pour patienter

Pour faire monter l'excitation, Imagine Dragons a déjà partagé un premier extrait live du morceau Fire In These Hills, tiré de leur album "Loom". Dans cette vidéo énergique, Dan Reynolds fait chanter la foule sous une pluie de confettis, donnant un avant-goût du spectacle à venir.

Où et quand voir le concert au cinéma ?

En France, c'est Pathé Live qui orchestre la diffusion de cet événement exceptionnel. La projection aura lieu samedi 29 mars à 21h dans tous les cinémas participants. La billetterie est d'ores et déjà ouverte, alors ne tardez pas à réserver vos places dans les cinémas près de chez vous !