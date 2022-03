Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- Émilie Brisavoine à l'Omnia

La réalisatrice présente un premier film ambitieux, Pauline s'arrache, où elle dévoile la vie mouvementée de sa jeune demi-sœur. Une docu-fiction qui offre une plongée dans le quotidien d'une famille déjantée.

Pratique. Vendredi 11 décembre à 20h. L'Omnia à Rouen. Tarifs 4 à 8,5€. Tél. 02 35 07 82 70

- Disiz, une Rap Machine au 106

Le rappeur français annonce avec son 10e album studio un retour aux sources. S'inspirant du son des années 90, Rap Machine est à la fois un instantané de son adolescence à Évry et l'expression de sa maturité.

Pratique. Vendredi 11 décembre à 20h. Le 106 à Rouen. Tarifs 15 à 24€. www.le106.com

- L'école de Rouen à redécouvrir

La galerie Bertran expose actuellement des toiles d'artistes normands de la fin du XIXe siècle ayant pour thème commun le paysage : des œuvres cotées, pour la plupart inédites car issues de collections particulières.

Pratique. Du 11 décembre au 6 février. Galerie Bertran à Rouen. Entrée libre. Tél. 02 35 98 24 06

- Sam Kelly en concert

Incontournable de la scène britannique, Sam Kelly a été récompensé à maintes reprises pour ses talents de batteur. Son groupe mêle savamment des influences blues, soul et jazz : un cocktail revitalisant.

Pratique. Vendredi 11 décembre à 20h. Le Kalif à Rouen. Tarifs 6 à 12€. Tél. 02 35 98 35 66

- Littérature L'anniversaire de Flaubert

Pour célébrer l'anniversaire de l'auteur, les amis du musée organisent une rencontre autour du personnage de Louise Colet: femme de lettres, confidente et maîtresse de Gustave.

Pratique. Samedi 12 décembre à 14h30. Musée Flaubert à Rouen. Tarifs 3 à 5€. Tél. 02 35 15 59 95

- Artisanat Démonstration de peintures chinoises

À l'occasion du vernissage de l'exposition de peintures traditionnelles à l'Assiette Dorée, venez assister à une démonstration de Me Sok Yongyan.

Pratique. Samedi 12 décembre à 15h30. L'Assiette Dorée rue Saint-Denis à Rouen. Tél. 06 95 65 85 27

- Concert Feu Chatterton enflamme le 106

C'est le groupe français qui monte. Résolument rock mais également influencé par la musique de film et le jazz, Feu Chatterton vient faire des étincelles au 106.

Pratique. Samedi 12 décembre à 20h. 106 à Rouen. Tarifs 6 à 22€. www.le106.com

- Odiphate vous invite au voyage

L'artiste Odiphate Badila Loukondo expose une quinzaine de ses peintures à l'huile et à l'acrylique ainsi que des œuvres réalisées avec des pigments naturels. Des tableaux colorés qui font voyager le spectateur.

Pratique. Dimanche 13 décembre, 13h-18h, au Moulin de la Pannevert à Rouen. Gratuit. 06 14 09 76 13

- Arsenic et vieilles dentelles

Quand deux vieilles dames prennent la décision de venir en aide à leur prochain, les cadavres tombent à la pelle : une comédie anglaise absolument décadente et terriblement drôle, un chef-d’œuvre d'humour noir.

Pratique. Dimanche 13 décembre à 16h30. Théâtre de l'Écho du Robec. Tarifs 7 à 16€. Tél. 02 35 88 61 73

- Aqua show live : plaisirs aquatiques !

Les bassins du centre aquatique Alex Jany accueillent un cours d'aquagym géant animé par un concert live du groupe Version Originale : une occasion de faire du sport en s'amusant.

Pratique. Vendredi 18 décembre à 20h30. Centre Jany à Grand-Couronne. Tarif 8,95€. Tél. 02 32 11 53 53

- L'art contemporain pour tous

Les centres d'art contemporain de Rouen se fédèrent pour Raccord : un événement dont le but est de rendre accessible au grand public l'art contemporain grâce à des expériences originales et pluridisciplinaires.

Pratique. Jusqu'au 19 décembre. À Rouen. Entrée libre. Plus d'infos sur www.facebook.com/rrrouen

- Robinson de Defoe à Lost

Cette nouvelle exposition est consacrée au héros de Daniel Defoe et aux nombreuses déclinaisons du mythe à travers les publications destinées à la jeunesse, des ressources numériques et des jeux et jouets sur le thème.

Pratique. Jusqu'au 28 février. Centre d'exposition du MNE à Rouen. Tarifs 0 à 3€. Tél. 02 35 07 66 61