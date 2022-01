76540. Sorties : que faire à Rouen ce week-end ?

ANIMATION

Le livre trace sa route

Un nouvel événement littéraire vient de voir le jour, à l’initiative du scénariste Fred Duval et des libraires Mathieu Colé de Lumière d’Août, Pierre Julien Clédat pour Funambules et Fred Sendon au Grand Nulle Part. Sous forme d’un parcours menant d’une librairie rouennaise à une autre, La route du livre propose de faire découvrir la richesse et la variété des librairies indépendantes de Rouen. “Ce première opus, conçu comme un avant goût de Normandiebulle se concentre sur la bande dessinée, explique Fred Sendon. Rouen est depuis les années 70 un véritable vivier de scénaristes et de dessinateurs”. Les onze librairies participantes accueillent chacune deux à trois auteurs en dédicaces ainsi que des expositions de planches originales. Entre BD fantastiques, historiques ou comiques, chacun trouvera son bonheur et son ambiance de prédilection. Pratique : Samedi 14 juin de 14h à 18h. Centre ville de Rouen. Gratuit. www.facebook.com/laroutedulivre

Le gros horloge.

Découvrez un des monuments emblématiques de Rouen et le mécanisme plusieurs fois centenaire de l’horloge ainsi que ses cloches, la Rouvel et la Cache-Ribaud.

Pratique : Tous les jours sauf le lundi. Rue du Gros horloge à Rouen. Tarifs 0 à 6 €. Tél. 02 32 08 01 90

Des idées pour tes vacances à Rouen

Comme chaque année, la mairie de Rouen propose des activités à foison dont les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial. En 2013 ,cette opération offrait ainsi à prix réduit 1 000 places pour des ateliers ou sorties et 500 places pour des séjours. Avec une moyenne de deux participations par enfants, c’est donc près de 800 jeunes Rouennais qui en profitèrent l’année passée. À l’heure actuelle, si les réservations se multiplient, il reste encore des places disponibles pour les séjours à Bédane pour les 6-8 ans du 7 juillet au 22 août et sur le mois d’août pour les 8-13 ans : une semaine avec un patchwork d’activités de l’équitation au cirque, ou du tir à l’arc aux activités nautiques... De nombreuses excursions à la journée ou à la demi-journée, ateliers et activités sportives restent encore ouverts à la réservation. Pratique : www.tesvacancesarouen.fr. Réservations contactplanetevacances@rouen.fr

Stage de Torchis.

Afin de découvrir les techniques traditionnelles de constructions, la maison du parc propose une initiation encadrée par un artisan professionnel.

Pratique : Samedi 14 juin de 9h à 16h. Maison du parc naturel régional à Notre Dame de Bliquetuit. Tarifs 31 €. Tél. 02 35 37 23 16

SPECTACLE

L’Atachafalaya par les enfants

En guise de spectacle de fin d’année et dans le cadre du Printemps de Rouen, la Maîtrise St Evode et ses jeunes choristes mettent en œuvre, sous la direction de Loïc Barrois L’Atchafalaya, un opéra contemporain écrit par Isabelle Aboulker, destiné à un public d’enfants. Sur les traces des cajuns, Canadiens exilés à l’est de la Louisiane, la compositeur, dont les œuvres sont régulièrement jouées par les écoles de musique, imagine une œuvre mélodique permettant d’aborder des registres très divers. C’est l’occasion pour la maîtrise St Evode de faire une démonstration de ses talents. Chorale du diocèse, ses membres animent régulièrement les messes de la cathédrale mais leur réputation dépasse aussi les frontières de la Normandie puisqu’ils participent à des échanges et partent chaque année en tournée. Cette chorale historique regroupe actuellement 45 enfants et 30 adultes.

Pratique : Vendredi 13 juin à 14h et 17h. Salle Ste croix des pelletiers. Gratuit. Tél. 02 32 08 13 90

Bambiland.

Les classes d’art dramatique et de cordes du conservatoire mettent en scène une pièce polyphonique inspirée par le texte de l’auteur australien Elfriede Jelinek : violente diatribe sur la médiatisation de la guerre.

Pratique : Mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 juin à 19 h 30. Chapelle st Louis à Rouen. Gratuit. Sur réservation. Tel. 02 35 98 45 05

Deux voix pour un conte musical

Projet imaginé en 2013 dans l’atelier de conteurs Fahrenheit 451 puis créé pour le festival de Conte de Fresquiennes-en-Caux, Ces arbres qui marchent est une partition à deux voix : celle du conteur Louis-Marie Zaccaron-Barthe et de la musicienne Tallisker, tous deux Normands. “ Marqué par la version de Ted Hughes des métamorphoses d’Ovide, j’ai souhaité sélectionner des textes en rapport avec le végétal, explique le conteur.Parmi ceux-ci, j’ai choisi essentiellement des récits de création ou des contes d’avertissement”. Tallisker établit avec ses instruments un dialogue avec le texte et prolonge ainsi l’émotion. À l’aide de son violoncelle, de sa guitare électrique ry de son looper, elle crée des nappes sonores qui évoquent le murmure des forêts, le souffle du vent ou les voix des nymphes.

Pratique : Mardi 17 juin à 20h30. Théâtre de l’Almendra à Rouen. Dès 11 ans. Tarifs 5/7 €. Tél. 02 35 70 52 14

L’école du cirque de Montréal à Elbeuf

Avec une quinzaine d’étudiants et étudiantes acrobates, voltigeurs ou clowns, l’école du cirque de Montréal révèle les stars de demain dans un show décoiffant.

Pratique : 13 et 14 juin à 19h, et 15 juin à 15 h. Cirque théâtre d’Elbeuf. Tarifs 5 à 15 €. Tél. 02 32 13 10 50

CINEMA

Luchini à Rouen pour Gemma Bovery

On connaît la réalisatrice Anne Fontaine pour sa facilité à glisser d’un style à l’autre, du drame psychologique à la comédie sociale. Celle qui aime les personnages complexes, loin des stéréotypes, offre cette fois un rôle à un acteur atypique et inclassable, aussi passionné que passionnant : Fabrice Luchini. Ce dernier incarne Martin, un ex-bobo parisien en apparence assagi , dans Gemma Bovery, un film inspiré par le roman graphique de la britannique Posy Simmonds lui même librement inspiré par Flaubert. Martin voit en sa sensuelle voisine les échos d’une histoire bien connue : celle de Mme Bovary poussée au vice par ennui. La réalisatrice, l’actrice anglaise Gemma Arterton et Fabrice Luchini viendront animer un débat au Pathé Docks à l’occasion de la projection en avant-première : bons moments garantis.

Pratique : Vendredi 13 juin à 20h. Cinéma Pathé docks 76. Tarifs 4 à 10,5€. www.cinemasgaumontpathe.com

CONCERT

Le cœur folk d’Alela Diane

Alela Diane puise dans sa défaite amoureuse le magma créatif d’un quatrième album à la mélancolie réparatrice et fait de ses affres un nouvel astre.

Pratique : Mercredi 18 juin à 20 h. Le 106 à Rouen. Tarifs 14 à 22 €. www.le106.com

La parade.

Pour clore en beauté le festival Mythomania du 106 et le printemps de Rouen, une grande parade urbaine dans une ambiance pop rock et indé, mettra en scène des fanfares exotiques sur des chars colorés.

Pratique : Samedi 14 juin à partir de 16 h. Départ Avenue Champlain. Gratuit. www.le106.com

Quand les Amériques inspirent

Un trio de cordes interprète un répertoire inspiré par le nouveau continent : une exploration en miroir face à la tradition musicale européenne.

Pratique : Samedi 14 juin à 19 h 30. Théâtre des arts à Rouen. Tarifs 10/20 €. Tél. 02 35 98 74 78

BALADE

Les fleurs des moissons

Coquelicots, nielles des blés et bleuets, ces plantes en fleur à l’époque des moissons seront les stars d’un atelier champêtre et familial accessible dès 10 ans.

Pratique : Dimanche 15 juin, à 15 h 30. Maison des forêts de Darnétal. Gratuit. Tél. 02 35 52 93 20

Les croisières sur la Seine.

A bord d’une vedette découvrez le trafic du port marchand de Rouen, le port de plaisance et les infrastructures industrielles.

Pratique : Tous les mercredis et samedis à 14 h 30. Départ embarcadère Jean Ango. Tarifs 5,75/8 €. Tel. 02 32 08 32 40

Randonnée de printemps.

L’office de tourisme des trois vallées propose de parcourir 10 km à pied dans les environs du village d’Héronchelles : une excursion revigorante au cœur du bocage normand.

Pratique : Samedi 14 juin à 14 h. Rendez-vous au parking de l’église d’Héronchelles. Tarif 0 à 2,5 €. Tél. 02 35 23 19 90

EXPOSITION

Musée des sapeurs pompiers.

Inauguré en 1998, à travers une riche collection d’objets d’époque, ce musée nous permet d’imaginer l’ambiance d’une caserne en 1900.

Pratique : Ouvert tous les jours. Musée des sapeurs pompiers à Montville. Tarifs 1,5 à 4 €. Tél. 02 35 33 13 51

Les trésors de St Wandrille.

Durant deux décennies, de 1930 à 1950, l’atelier d’art sacré de l’abbaye de St Wandrille réalisa des objets liturgiques d’art d’une grande qualité artistique, pour la première fois exposés.

Pratique : À partir du 14 juin, jusqu’au 21 septembre. La fabrique des savoirs à Elbeuf. Gratuit. www.la-crea.fr

L’univers métissé de Gopal Dagogno

Le peintre originaire de Côte d’Ivoire invente des mythologies contemporaines à la croisée des cultures africaines et européennes : une synthèse mystique.

Pratique : Du vendredi 13 juin au vendredi 12 juillet. Galerie Manufacture 45 à Rouen. Tél. 02 35 88 86 30

Les cathédrales de Jean Bréant

Ex-membre de la maîtrise St Evode, le musicien Jean Bréant, décédé en 1984, était aussi un peintre abstrait inspiré. Découvrez 12 de ses toiles à la cathédrale.

Pratique : Du 13 juin au 14 juillet. Cathédrale Notre Dame à Rouen. Entrée libre. Tél. 02 32 76 40 40

Le moulin de la Pannevert

Ce moulin du Robec est aujourd’hui un lieu consacré à l’art. Il sera ouvert ce dimanche à l’occasion de l’exposition des peintures et pastels de Josianne Brichet.

Pratique : Dimanche 15 juin de 10 à 18 h. Moulin de la Pannevert à Rouen. Gratuit. Tél. 06 14 09 76 13

L’imaginarium de Frédéric Philémon

Frédéric Philémon, orateur de talent, révèle les dessous de l’Histoire de Rouen grâce à une série d’objets insolites issus de sa propre collection.

Pratique : Samedi 14 juin à 18 h 30. Office de tourisme de Rouen. Tarifs 4,5/6,5 €. Tél. 02 32 08 32 46

À la table des Normands

Terre du bon goût, la Normandie dévoile ses spécialités culinaires et ses habitudes alimentaires dans une exposition illustrée par de nombreux ustensiles de cuisine.

Pratique : Jusqu’au 11 janvier. Château de Martainville. Tarifs 0 à 3,5 €. Tél. 02 35 23 44 70

Victor Hugo du côté gothique.

Parallèlement à l’exposition du musée des Beaux-arts de Rouen, le musée Victor Hugo permet de constater dans quelle mesure le gothique fut un sujet d’inspiration pour l’auteur à travers une collection de dessins à la plume.

Pratique : Jusqu’au 6 juillet. Maison Vacquerie à Villequier. Tarifs 0 à 3,5 €. Tél. 02 35 56 78 31