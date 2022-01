76540. Sorties : que faire à Rouen ce week-end ?

EXPOSITION :

2nde guerre mondiale : la face cachée

L’exposition à la Tour des Archives, c’est le pendant de celle proposée au pôle Grammont sur la Grande Guerre. Les différentes facettes de la 2nde Guerre mondiale sont évoquées grâce à des documents prêtés par des particuliers et complétés par le fonds départemental. L’exposition met ainsi en lumière l’implication des résistants et la répression du mouvement par l’occupant jusque dans ses aspects les plus sombres. En témoigne la lettre poignante qu’un résistant de 20 ans dédie à ses parents avant son exécution. L’exposition évoque aussi le quotidien des populations maintenues dans l’angoisse d’un nouveau bombardement, une période si risquée que les autorités incitaient à faire évacuer les enfants. Cette présentation très documentée donne ainsi une dimension vraiment humaine aux faits historiques. Pratique : Jusqu’au 12 juillet. Du lundi au mercredi. Tour des archives à Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 03 55 66

Les fouilles d’Elbeuf.

Le site de fouilles archéologiques de la rue Guynemer revèle des vestiges médiévaux que la responsable des fouilles présente au public dans le cadre des journées nationales de l’archéologie.

Pratique : Samedi 7 juin à 14h30. Fabrique des savoirs. Gratuit. Tél. 02 32 96 30 40

À l’ombre de la cathédrale.

Les commerçants de l’association de la cour d’Albane, entre les rues St-Romain et Croix de Fer, proposent de découvrir en vitrine des œuvres contemporaines dans la mouvance post-impressionniste.

Pratique : Jusqu’au 21 juin. Rue st Romain et rue Croix de fer. Gratuit. Tél. 02 35 71 88 32

Les œuvres modernes du musée

À travers les collections du musée des Beaux-Arts, découvrez des artistes visionnaires en rupture avec la tradition lors d’une visite guidée instructive.

Pratique : Samedi 7 juin à 15h. Musée des Beaux-arts de Rouen. Tarifs 4 à 7€. Tél. 02 35 52 00 62

Les paysages de Jean Gaumy

Le photographe fécampois, membre de la prestigieuse agence Magnum, révèle ses méthodes et expose des paysages grandioses et dépeuplés.

Pratique : Jusqu’au 21 septembre. Logis Abbatial de Jumièges. Tarifs 0 à 6 €. Tél. 02 35 37 24 02

Le Bestiaire de Marie-Rose

Artiste textile, Marie-Rose Lortet invente une galerie de personnages amusants croqués en tricot, dentelle ou tissu et mis en espace parmi les machines du musée.

Pratique : Jusqu’au 31 août. Fabrique des savoirs à Elbeuf. gratuit. Tél. 02 32 96 30 40

La ville sous les bombes

Des commerçants exposent dans leurs vitrines des photographies de Rouen détruite par les bombes : une façon de garder la mémoire d’un épisode douloureux.

Pratique : Jusqu’au 21 juin. Quartiers Grand Pont, Palais de Justice, Leclerc, Pucelle. Gratuit.

CONCERT :

Zebda enflammera Printemps au parc

La ville de Grand-Quevilly célèbre cette année la 17e édition de son festival musical en plein-air. Les bakayades, journée de découverte musicale et fête citoyenne plébiscitée par les Grand-Quevillais, furent à l’origine de Printemps au parc, une version expansive. En 2013, 20 000 spectateurs se sont réunis dans le parc des provinces et dans la roseraie pour découvrir les groupes présentés par la ville pendant quatre jours. Cette année encore, la mairie privilégie l’éclectisme dans le but de rassembler avec des artistes populaires comme Zebda et Gérard De Palmas, mais propose aussi des découvertes musicales et donne la parole à des groupes locaux tels Joad, La chambre et The Jee Bees ou Queen Maya plébiscité par le jury du tremplin musical de la ville. Entre variété française, pop et électro, le festival s’annonce entraînant. Pratique : Du 11 au 14 juin. Parc des provinces à Grand-Quevilly. Gratuit. www.grandquevilly.fr

James Murphy, éloge de l’hybride

Ex-leader du LCD sound system remarqué sur la scène internationale par son premier single Losing my edge et actif jusqu’en 2010, James Murphy vogue désormais sur des vagues électro-disco et résolument underground sous son propre étendard. Ce compositeur et chanteur américain, récemment sollicité par la municipalité new-yorkaise, s’est amusé à composer avec les bruits des métros des mélodies aléatoires en modulant la tonalité des sonneries des portiques. Un jeu qui rappelle son plaisir à expérimenter sous des formes originales. Présenté dans le cadre du festival Mythomania au 106, James Murphy révolutionne le disco en lui offrant des échos électro et rock. Il pioche dans l’âme du disco matière à manipuler ses codes et à bouleverser le genre pour créer un style aussi volontairement hors courant qu’irrésistiblement dansant. Pratique : Vendredi 6 juin à 22h. Le 106 à Rouen. Tarifs 6 à 22 €. www.le106.com

SPECTACLE :

Brigitte Fossey lit Georges Sand

Dans le cadre du festival Elbeuf à la page, la comédienne Brigitte Fossey accompagnée par le pianiste Yves Henry évoque les amours de Sand et Chopin.

Pratique : Vendredi 6 juin à 10h. Théâtre des bains douches à Elbeuf. Tarifs 6,3 à 11,6€. 02 32 96 99 22

Contre-temps

Sur une trame philosophique, ce spectacle de marionnettes, de jeux d’ombres et de musiques évoque le temps sous toutes ces formes : une aventure humaine.

Pratique : Samedi 7 juin à 17h. Chapelle St-Louis à Rouen. Gratuit. dès 6 ans. Tél. 02 32 08 13 90

Le concierge d’Anthony Venisse

Dans le cadre du festival Temps fort Québec, le cirque d’Elbeuf présente un beau numéro à la fois clownesque et musical dont un concierge candide est le héros.

Pratique : Du vendredi 6 au dimanche 8 juin. Cirque théâtre d’Elbeuf. Tarifs 5 à 15 €. Tél. 02 32 13 10 50

La Finta Giardiniera de Mozart

Œuvre de transition pour Mozart, la Finta Giardiniera flirte tantôt avec le registre comique ou tragique, enchaînant une série de quiproquos inventifs.

Pratique : Jusqu’au 12 juin. Théâtre des arts à Rouen. Tarifs 10 à 65 €. www.operaderouen.fr

Les mariés de l’an XII.

Farce burlesque sur le mariage forcé, cette création originale et réjouissante de la Cie Kerouaj évoque les péripéties d’une femme qui doit se marier contre son gré à un homme qui ne veut pas d’elle.

Pratique : Mercredi 11 et jeudi 12 juin à 20h. Théâtre du présent à Mt-St-Aignan. Tarifs 6 €. Tél. 06 71 80 71 98

ANIMATION :

Dreamnight à Biotropica

Le parc animalier ouvre ses portes gratuitement aux enfants malades afin de leur offrir l’opportunité d’une sortie nature malgré leur handicap.

Pratique : Vendredi 6 juin de 18 à 23h. Biotropica à Val de Reuil. Gratuit. Réservation au 02 32 40 71 44

CINEMA :

Velvet Goldmine.

Le cinéaste de la pop culture Todd Haynes dresse une fresque haute en couleurs à travers l’histoire d’un journaliste hanté par son idole Brian Slade pop star britannique. Un film de 1998 présenté dans le cadre du festival du 106 Mythomania.

Pratique : Mardi 10 juin à 20h. Cinéma Omnia à Rouen. Tarifs 4/5,5 €. Tél. 02 35 07 82 70

RENCONTRE :

Rencontre avec Michel Bussi.

A l’occasion du festival de littérature Elbeuf à la page, l’auteur normand de romans policiers récompensé par de nombreux prix littéraires viendra à la rencontre de son public.

Pratique : Samedi 7 juin de 15 à 17h. Médiathèque d’Elbeuf. Gratuit. Tel 02 32 96 90 18. www.mairie-elbeuf.fr