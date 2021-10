Villedieu-les-Poêles. Villedieu-les-Poêles : Première édition des Pluies de Juillet

Il en existe peu en Normandie et même en France, un festival éco-citoyen verra le jour ce week-end du côté de Villedieu-les-Poêles, du 27 au 29 juillet 2018. Une première édition avec une programmation riche et variée. D'un côté, la projection de plusieurs films et documentaires sur l'engagement éco-citoyen au cinéma de Villedieu-les-Poêles suivis de conférences avec notamment la présence du réalisateur Cyril Dion qui est l'un des deux parrains de ce nouvel évènement normand. D'un autre côté, des concerts avec en tête d'affiche, le deuxième parrain de ce festival, Arthur H. Sans oublier, de la gastronomie, des rencontres avec des acteurs de l'environnement et du développement durable. Mathilde Lamotte d'Argy, l'une des organisatrices de ce festival nous en dit plus.

Itw Mathilde Lamotte d'Argy, organisatrice du Festival Impossible de lire le son.

Tout le programme et l'achat de billet sont à retrouver ici ou directement à l'Office de Tourisme de Villedieu-les-Poêles et d'Avranches.

27-28-29 juillet à Villedieu-Les-Poêles. Ouverture du Festival à 15h au Cinéma en présence de l'équipe des Pluies de Juillet. Événement gratuit excepté les concerts du soir.