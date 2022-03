Hors Normandie. Gagnez un Mac Book Air avec Tendance Ouest et Imagine Dragons!

A l'occasion de la sortie du nouvel album d'IMAGINE DRAGONS "Origins ", le groupe de rock américain vous offre votre Mac Book Air sur Tendance Ouest.

Voici le nouvel album d'Imagine Dragons - Pochette

Le nouveau MacBook Air, plus fin et plus léger, réunit un superbe écran Retina, la technologie Touch ID, un clavier de dernière génération et un trackpad Force Touch. Son boîtier au design iconique est constitué d'aluminium 100 % recyclé, ce qui en fait le Mac le plus respectueux de l'environ­nement jamais créé. Et avec une autonomie d'une journée entière, le MacBook Air vous permet de tout faire, partout. Il est équipé du déverrouillage par empreinte digitale, d'un écran 4 millions de pixels, et de toutes les applications Apple intégrées.

Ecran 13 pouces, SSD 128Go, Intel Core I5, 8Go RAM. Valeur : 1349€

Pour jouer, sélectionnez-vous par SMS immédiatement en envoyant TENDANCE au 7 11 12 (65cts+prix d'un SMS).

Tirage au sort en direct vendredi 16 novembre 2018 entre 8h30 et 9h dans Normandie Matin.

Bonne chance!